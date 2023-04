Ancelotti al Brasile | Carletto conferma! E il Real ha individuato il sostituto

(Di sabato 1 aprile 2023) E’ sempre più probabile il passaggio di Carloalla guida della Nazionale brasiliana, al termine della stagione. La Federcalcio brasiliana ha scelto l’allenatore italiano comedi Tite dopo il fallimento al Mondiale in Qatar del 2022. Sull’argomento si è sbilanciato anche. “Mi lusinga il fatto che ilmi voglia, però bisogna rispettare i contratti ed è quello che voglio fare. Se dovesse venire per incontrarmi il presidente della Federazione brasiliana? Non lo conosco, ma ovviamente avrei il piacere di salutarlo”, le parole di. “Mancano due mesi e puntiamo a vincere dei titoli: ognuno può dire ciò che vuole, ma latà è differente. Come ho appena detto, ho un contratto e voglio continuare. Semplice. Poi nessuno sa cosa può accadere in ...

Carloammette il contatto fra lui e il. Lo dice in conferenza stampa a Madrid: 'È vero, ilmi vuole come c.t. ed è una prospettiva che mi entusiasma. Ma c'è un contratto in essere ...

Sull'argomento si è sbilanciato anche Ancelotti. "Mi lusinga il fatto che il Brasile mi voglia, però bisogna rispettare i contratti ed è quello che voglio fare. Se dovesse venire per incontrarmi il ...