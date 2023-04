Amici, un ex professore torna all’attacco e critica Zerbi e Cuccarini: “Hanno un titolo che non spetta loro” (Di sabato 1 aprile 2023) L’ex professore di Amici Luca Jurman, ricordato soprattutto per aver fatto da coach ad Alessandra Amoroso, ha lanciato una pesante critica nei confronti del programma e in modo particolare ha deciso di puntare il dito contro Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Non è la prima volta che Jurman attacca aspramente il programma di Maria De Filippi: a gennaio aveva infatti dichiarato di essere convinto che gli allievi cantassero in playback. Dalle pagine di NuovoTv, secondo Novella 2000, l’ex docente è tornato, appunto, a criticare il programma. In particolare Jurman, parlando dei professori che difendono i loro allievi anche quando usano strumenti moderni per cantare, ha lanciato una “frecciatina” verso Zerbi e Cuccarini: “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) L’exdiLuca Jurman, ricordato soprattutto per aver fatto da coach ad Alessandra Amoroso, ha lanciato una pesantenei confronti del programma e in modo particolare ha deciso di puntare il dito contro Rudye Lorella. Non è la prima volta che Jurman attacca aspramente il programma di Maria De Filippi: a gennaio aveva infatti dichiarato di essere convinto che gli allievi cantassero in playback. Dalle pagine di NuovoTv, secondo Novella 2000, l’ex docente èto, appunto, are il programma. In particolare Jurman, parlando dei professori che difendono iallievi anche quando usano strumenti moderni per cantare, ha lanciato una “frecciatina” verso: “Il ...

