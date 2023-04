Amici 22, tensione tra Celentano ed Emanuel Lo: “Sei offensiva” (Di sabato 1 aprile 2023) Sale la tensione ad Amici 22 tra i due insegnanti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: cosa è accaduto Si infiamma il serale di Amici 22. La terza puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha portato in dote qualche tensione tra i vari professori. Nel corso della serata il pubblico ha infatti assistito a una sorta di Alessandra Celentano contro tutti, ma i toni si sono alzati in particolar modo contro Emanuel Lo. La prima sfida della terza puntata ha opposto Aaron e Mattia, la seconda tra Aaron e Alessio, mentre la terza è andata in scena tra Isobel e Wax. A vincere sono stati Alessandra e Rudy, per tale motivo al ballottaggio sono andati tre allievi dell’altra coppia. Wax è stato eliminato per il momento. Ma la manche infuocata è stata quella ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) Sale laad22 tra i due insegnanti AlessandraedLo: cosa è accaduto Si infiamma il serale di22. La terza puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha portato in dote qualchetra i vari professori. Nel corso della serata il pubblico ha infatti assistito a una sorta di Alessandracontro tutti, ma i toni si sono alzati in particolar modo controLo. La prima sfida della terza puntata ha opposto Aaron e Mattia, la seconda tra Aaron e Alessio, mentre la terza è andata in scena tra Isobel e Wax. A vincere sono stati Alessandra e Rudy, per tale motivo al ballottaggio sono andati tre allievi dell’altra coppia. Wax è stato eliminato per il momento. Ma la manche infuocata è stata quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioDueLaghi : Ennesimo screzio tra Aaron e Wax. I due in casetta sono stati protagonisti di uno scontro acceso, che ha diviso il… - AnelloVincenza : RT @LoryMice: un abbraccio per Oriana, serve, lo sappiamo benissimo che la tensione degli ultimi giorni si fa sentire. E poi Edo sempre pr… - LoryMice : un abbraccio per Oriana, serve, lo sappiamo benissimo che la tensione degli ultimi giorni si fa sentire. E poi Edo… - RosannaSantagat : RT @lautarismo1981: Io me li ricordo i dementi nelle TV italiane quando dicevano, dell'ingresso della #Finlandia nella Nato, 'l'Italia deve… - Waits5 : RT @lautarismo1981: Io me li ricordo i dementi nelle TV italiane quando dicevano, dell'ingresso della #Finlandia nella Nato, 'l'Italia deve… -