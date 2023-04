Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Cristiano Malgioglio accaldato durante l'esibizione di Mattia: 'Ha aumentato le vampate' (VIDEO) - Sc4rp3cc10_ : Cari amici del #fantaAmici un fantapunto per aver fatto arrapare malgioglio? #amici22 - FaitaRoberta : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? MALGIOGLIO ha detto ad AARON, durante la 2ª manche contro ANGELINA, che ha sbagliato l’interpretaz… - sempreauriii : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? MALGIOGLIO ha detto ad AARON, durante la 2ª manche contro ANGELINA, che ha sbagliato l’interpretaz… - marziaalioto : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? MALGIOGLIO ha detto ad AARON, durante la 2ª manche contro ANGELINA, che ha sbagliato l’interpretaz… -

Giudici Cristiano, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi . Ospiti della puntata Nuzzo e Di Biase ., il racconto della terza serata Prima sfida: Zerbi - Celentano contro Arisa - Todaro ...... con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara per la vittoria quindici concorrenti. A giudicare le loro esibizioni: Cristiano,...A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara una nuova giuria formata da Cristiano, Michele Bravi e Giuseppe Giofré . Leggi anche Ex professore dicontro Lorella Cuccarini e Rudy ...

Amici 22, Malgioglio si scalda per l'esibizione di Mattia (VIDEO) Novella 2000

Ecco come ha reagito Cristiano Malgioglio dopo l'esibizione di Mattia e Benedetta nella terza puntata del Serale di Amici 22.Al terzo appuntamento con il serale del talent, questa sera su Canale 5, serale con il talent di Canale 5. La squadra Celentano-Zerbi rimane con tre allievi ...