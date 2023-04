Amici 22: la sfida tra i giudici! (Di sabato 1 aprile 2023) Inizio inedito per la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Negli studi Mediaset, i primi a scende nell’agone sabato 1 aprile, non sono gli undici ragazzi rimasti a contendersi la vittoria... Leggi su europa.today (Di sabato 1 aprile 2023) Inizio inedito per la terza puntata didi Maria De Filippi. Negli studi Mediaset, i primi a scende nell’agone sabato 1 aprile, non sono gli undici ragazzi rimasti a contendersi la vittoria...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... macheoooh38 : Amici, godiamoci la doppia sfida col benfica, che l'anno prossimo non la facciamo mica la champions - lareginaincitta : Cmq alla dinamica wax Vs aaron hanno messo fine ieri di solito a punzecchiare era sempre wax invece ieri aaron dun… - infoitcultura : Serale di Amici, le anticipazioni di stasera (sabato 1° aprile): in sfida due tra i più amati - forsesonoiobhu : @ancheunpomeno Esatto, sempre le stesse, non spaziano e secondo me anche sto fatto dei guanti di sfida che puntano… - infoitcultura : Serale di Amici, le anticipazioni di stasera (sabato 1° aprile): in sfida due tra i più amati -