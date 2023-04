Amici 22, Gianmarco Petrelli fa un’emozionante dichiarazione d’amore per Megan Ria, poi lei gli fa una sorpresa (Video) (Di sabato 1 aprile 2023) Gianmarco Petrelli, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Il ballerino ha parlato della sua esperienza nel talent show e della sua relazione con Megan Ria: E’ stato un mix di un sacco di cose. Cricca è veramente un ragazzo d’oro. Mette sempre prima gli altri poi se c’è spazio pensa a sé, con i suoi pregi e difetti. Io mi lego poche volte, ma quando lo faccio lo faccio bene. Le mie Amicizie si possono contare sul palmo di una mano. Lui ha uno spazio nel mio cuore. Megan fa certe delle cose inaspettate. In realtà noi ci conoscevamo già prima di Amici ma non c’era niente, ci volevamo bene. Là dentro ci si conosce a fondo e in questo caso anche con Cricca se lo avessi ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023), ex allievo didi Maria De Filippi, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Il ballerino ha parlato della sua esperienza nel talent show e della sua relazione conRia: E’ stato un mix di un sacco di cose. Cricca è veramente un ragazzo d’oro. Mette sempre prima gli altri poi se c’è spazio pensa a sé, con i suoi pregi e difetti. Io mi lego poche volte, ma quando lo faccio lo faccio bene. Le miezie si possono contare sul palmo di una mano. Lui ha uno spazio nel mio cuore.fa certe delle cose inaspettate. In realtà noi ci conoscevamo già prima dima non c’era niente, ci volevamo bene. Là dentro ci si conosce a fondo e in questo caso anche con Cricca se lo avessi ...

