Alunna in coma etilico mentre è in classe | è arrivata a scuola alle 8 già ubriaca | poco dopo il malore

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 1 aprile 2023) Un'minorenne è stata portata in ospedale in condizioni gravi a seguito di un. Come segnala il Resto del Carlino, la giovane, frequentante un istituto superiore delle Marche, è stata trovatainda compagni e insegnanti, che hanno immediatamentertato il servizio di emergenza. La studentessa è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie e la sua famiglia è stata informata dell'accaduto. L'articolo .