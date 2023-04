Altro stop per Ibrahimovic: il Milan valuta il suo futuro (Di sabato 1 aprile 2023) L’infortunio di Ibrahimovic lo terrà nuovamente lontano dal campo ed il Milan dovrà fare delle valutazioni sul suo futuro. Alcuni giocatori è risaputo come siano più utili a livello di spogliatoio che a livello di campo. In genere questo ruolo è ricoperto da giocatori consci del fatto che difficilmente potranno trovare spazio e si adeguano come meglio possono. A questo identikit potrebbe rispondere ad esempio un terzo portiere, ma non dovrebbe farlo un personaggio dal grande talento e passato come Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, superata la soglia dei 40 anni, lo svedese incappa sempre più spesso in qualche infortunio che lo costringe all’assenza dai campi. Ciò sta trasformandolo più in una sorta di guida e figura di riferimento che in un membro che fa attivamente parte della rosa. L’ipotesi del ritiro ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) L’infortunio dilo terrà nuovamente lontano dal campo ed ildovrà fare dellezioni sul suo. Alcuni giocatori è risaputo come siano più utili a livello di spogliatoio che a livello di campo. In genere questo ruolo è ricoperto da giocatori consci del fatto che difficilmente potranno trovare spazio e si adeguano come meglio possono. A questo identikit potrebbe rispondere ad esempio un terzo portiere, ma non dovrebbe farlo un personaggio dal grande talento e passato come Zlatan. Tuttavia, superata la soglia dei 40 anni, lo svedese incappa sempre più spesso in qualche infortunio che lo costringe all’assenza dai campi. Ciò sta trasformandolo più in una sorta di guida e figura di riferimento che in un membro che fa attivamente parte della rosa. L’ipotesi del ritiro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Altro stop per Ibrahimovic: il #Milan valuta il suo futuro #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - guiodic : @Amos8125 Ma poi Fi e Bo solo perché hanno il culo di essere lì in mezzo. Tra l'altro ora molti treni sono nostop o… - ClaraPorta4 : RT @accountparodia: @F1N1no @massimozampini Tra l’altro il 90% degli “articoli spifferi” sono notizie vecchie di mesi. Sono sempre quei tre… - accountparodia : @F1N1no @massimozampini Tra l’altro il 90% degli “articoli spifferi” sono notizie vecchie di mesi. Sono sempre quei… - terry77dgl : @NestolaEdoardo @ErnestoCuccinie @lucacohen infatti non è competitivo, siamo 19 metri sopra. Lo scorso anno se non… -