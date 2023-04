Altafini | «Kvara è come Baggio | sulla Champions…»

(Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di José, ex giocatore,stagione del Napoli e sull’impatto dell’esterno georgiano in Serie A José, ex giocatore, ha parlato a Il Mattino del Napoli. PAROLE – «Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo e per ogni azione avrei fatto un commento geniale dei miei. Impossibile rimanere impassibili davanti a tanta genialità nelle giocate degli azzurri.è un giocatore incredibile: una bellissima scoperta. È quello che accende la luce ed è capace di giocare pazzesche. Perdicevo che dove giocava nascevano i fiori, forse peravrei inventato qualcosa del genere e di sicuro avrebbe segnato qualche “supergolasso”. Tre mesi fa dicevo che il Napoli poteva vincer la Champions e lo penso ancora adesso. Ma attenzione, perché non è solo. City e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Napoli, #Altafini: 'Una squadra geniale. #Kvara scoperta bellissima' #SerieA #news #cip - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Altafini: 'Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo, Kvara incredibile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Altafini: 'Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo, Kvara incredibile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Altafini: 'Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo, Kvara incredibile' - apetrazzuolo : IL DOPPIO EX - Altafini: 'Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo, Kvara incredibile' -

Le parole di José, ex giocatore, sulla stagione del Napoli e sull'impatto dell'esterno georgiano in Serie A José, ex giocatore, ha parlato a Il Mattino del Napoli. PAROLE - "Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo e per ogni azione avrei fatto un commento geniale dei miei. Impossibile rimanere ...Ne sono passati pochissimi come lui, e questo è uno stadio che oltre a Maradona ha visto giocare Sivori,, Careca, Higuain, Cavani.accontenta tutti, anche Spalletti. Lo fa nel primo ...... Spinosi e Cuccureddu, Capello e Causio, Furino e Haller,, Anastasi e Bettega. A Milano ... La concorrenza è tosta, ma con Osimhen e(dona) la squadra non ha mai la mira bagnata, come ...

ALTAFINI: "KVARA ACCENDE LA LUCE, GIOCATE PAZZESCHE" - Sportmediaset Sport Mediaset

José Altafini, come tanti, è entusiasta del Napoli di Spalletti, ma soprattutto di un giocatore. "Kvara è un giocatore incredibile: ...Josè Altafini, ex attaccante di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: "Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo e per ogni azione avrei fatto un commento geniale dei mi ...