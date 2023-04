Almanacco del 01-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023)del giorno e iniziamo una nuova settimana anche se con poca voce ma recupereremo Buongiorno buona giornata da parte di Francesco oggi la chiesa ricorda San ruperto vescovo il nome Roberto deriva dall’antico sasso nel router più tardi rooper e significa illustre per fama splendente per Gloria Il proverbio dice Dopo la tempesta viene la calma Lesta Lesta sono nati Oggi quanti in tarantino Mariah Carey e per la gioia della nostra Silvia In ascolto anche Cesare Cremonini noi facciamo invece gli auguri a Padre Carlo Carissimo buonissima giornata anche a te con poca voce subito il viaggio nel tempo 27 marzo del 1000 161 dopo un famoso discorso alla Camera dei Deputati Tenuto dal Presidente del Consiglio Camillo Benso Conte di Cavour Roma viene proclamata capitale del Regno d’Italia 27 marzo 1957 con la scoperta del polipropilene isotattico sapete cosa no la ...