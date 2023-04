Allegri: «Prendere l’Inter da -15? Prima o poi qualcuna dovrà vincerla» (Di sabato 1 aprile 2023) Allegri prova a valutare di finire sopra l’Inter anche con i quindici punti di penalizzazione. Nel post partita DAZN di Juventus-Verona 1-0 (vedi articolo), l’allenatore ironizza sulle troppe sconfitte della squadra di Inzaghi. PRESI IN GIRO – l’Inter sta facendo così male che pure chi ha quindici punti di penalizzazione può permettersi di ironizzare. Lo fa Massimiliano Allegri dopo Juventus-Verona: «In classifica reale siamo al settimo posto, oggi vincendo abbiamo staccato momentaneamente quelle dietro. Poi dopo la classifica di quello che abbiamo fatto sul campo meritatamente, quella vera, dice che abbiamo cinquantanove punti. Abbiamo nove punti in più dell’Inter, abbiamo sette punti momentaneamente più della Lazio e undici più del Milan, undici credo anche dell’Atalanta. Questo è un buon risultato, ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)prova a valutare di finire sopraanche con i quindici punti di penalizzazione. Nel post partita DAZN di Juventus-Verona 1-0 (vedi articolo), l’allenatore ironizza sulle troppe sconfitte della squadra di Inzaghi. PRESI IN GIRO –sta facendo così male che pure chi ha quindici punti di penalizzazione può permettersi di ironizzare. Lo fa Massimilianodopo Juventus-Verona: «In classifica reale siamo al settimo posto, oggi vincendo abbiamo staccato momentaneamente quelle dietro. Poi dopo la classifica di quello che abbiamo fatto sul campo meritatamente, quella vera, dice che abbiamo cinquantanove punti. Abbiamo nove punti in più del, abbiamo sette punti momentaneamente più della Lazio e undici più del Milan, undici credo anche dell’Atalanta. Questo è un buon risultato, ...

