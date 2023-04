Allegri: 'È vero, vogliamo Messi!' (Di sabato 1 aprile 2023) Leo Messi potrebbe lasciare il Psg in estate e tutti lo vogliono, anche il Newell’s Old Boy, club che lo ha visto muovere i primi passi... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Leo Messi potrebbe lasciare il Psg in estate e tutti lo vogliono, anche il Newell’s Old Boy, club che lo ha visto muovere i primi passi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Allegri: 'È vero, vogliamo Messi!': Leo Messi potrebbe lasciare il Psg in estate e tutti lo vogliono, anche il Newe… - GSinger88 : @DucaAndrea85 lo sai che ha segnato il figlio di Allegri vero??? - presents_andrew : @IlProfDaLecce Quindi spogliatoio allegro non c’entra niente con allegri vero? @DucaAndrea85 - FuckTheVar : @vero_fiero quello sicuro, resta qualche allegri out che lo segue ma sono essi stessi juventini bruciati - Marco9894 : RT @maumou72: Finalmente l'avete capito dopo 3 anni chi è il vero sabotatore all'Inter. Ricordo che voleva Allegri dopo il lockdown e il Co… -