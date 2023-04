Allarme siccità | Musumeci | Razionamento in estate? Tutto dipende da Dio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Siccità, l’allarme dei consorzi per la gestione dell’acqua: “Intervenire prima che sia a rischio la coesione social… - MirPaolucci : RT @unoenessunoe: @stacce2021 Serviva a nascondere pnrr, allarme siccità, l'allarme delle regioni sulla sanità... Più aumentano i problemi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Allarme siccità in #Tunisia: acqua razionata fino al 30 settembre. “Livello di… - 2019libertas : RT @unoenessunoe: @stacce2021 Serviva a nascondere pnrr, allarme siccità, l'allarme delle regioni sulla sanità... Più aumentano i problemi… - Charlie__Pas : Nel frattempo in Tunisia hanno iniziato a razionalizzare l'acqua. Credo che il tema ambientale meriti di essere al… -

"Questo è il risultato di decenni di mancata prevenzione e manutenzione" . Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci , parlando a Napoli dell'. "Lanon è un fenomeno nuovo - fa notare - lo si conosce da anni. La tropicalizzazione dell'Italia avrebbe dovuto metterci inda diversi anni. Adesso stiamo correndo ......a rischio per Roma e per il Lazio in merito alla carenza di acqua che sta già facendo sentire pesantemente i suoi effetti in particolare sull'agricoltura e che accende un campanello diper l'...La Tunisia sta vivendo il suo quinto anno consecutivo diche sta colpendo in modo ancora più duro del solito le regioni semiaride come Kasserine (centro - ovest) e Gabes (sud), ma anche il ...