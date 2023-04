Allarme Listerya nei gamberetti | quali sono i lotti ritirati

(Di sabato 1 aprile 2023) Il ministero della Salute dirama unper rischio microbiologico relativo a un lotto di gamberi in salamoia per presenza dimonocitogenes

Allarme del ministero della Salute: in caso di acquisto, viene raccomandato di non consumare il prodotto che va restituito al punto vendita. Nei giorni scorsi erano stati bloccati altri alimenti conta ...Attenzione ad un lotto di gamberetti in salamoia. Venduto nei supermercati, è infatto a forte rischio microbiologico. A far scattare l'allarme con il conseguente richiamo, è ...