Alla Cremonese non basta Ciofani, l’Atalanta vince 3-1 (Di sabato 1 aprile 2023) CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese ricomincia con una sconfitta casalinga che la avvicina sempre più Alla serie B senza possibilità di rimediare, mentre l’Atalanta continua la sua corsa verso un piazzamento nelle competizioni europee. La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi di BAllardini pagano caro alcuni errori in fase difensiva. Alla fine i tre punti sono meritati nonostante un primo tempo opaco e giocato su ritmi bassi. E la classifica profuma di Champions. Il primo tempo della Cremonese ricorda un copione già visto: non accade praticamente nulla ma i grigiorossi si ritrovano sotto di una rete Alla fine della prima frazione. l’Atalanta infatti non brilla, l’attacco schierato da Gasperini non va, non calcia mai in porta e la difesa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) CREMONA (ITALPRESS) – Laricomincia con una sconfitta casalinga che la avvicina sempre piùserie B senza possibilità di rimediare, mentrecontinua la sua corsa verso un piazzamento nelle competizioni europee. La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi di Brdini pagano caro alcuni errori in fase difensiva.fine i tre punti sono meritati nonostante un primo tempo opaco e giocato su ritmi bassi. E la classifica profuma di Champions. Il primo tempo dellaricorda un copione già visto: non accade praticamente nulla ma i grigiorossi si ritrovano sotto di una retefine della prima frazione.infatti non brilla, l’attacco schierato da Gasperini non va, non calcia mai in porta e la difesa ...

