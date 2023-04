(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La crociata contro lain nome della sovranità alimentare èperché lanazionale copre solo il 50%. Si finisce così per tutelare laargentina, olandese, brasiliana…per 2 motivi: per l'enorme impatto ambientale degli allevamenti intensivi (emissioni+consumo di acqua+ deforestazione) e perché laè per l'Italia un'importante occasione di mantenere la sua leadership nell'agrifood in chiave di qualità, sostenibilità e innovazione: così andrà persa (mentre la importeremo dall'Ue)". Così Giorgiodel Pd, sindaco di Bergamo, su twitter.

Alimenti: Gori, 'su carne coltivata fuffa dannosa' La Nuova Sardegna La Nuova Sardegna

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La crociata contro la carne coltivata in nome della sovranità alimentare è fuffa dannosa. Fuffa perché la carne nazionale copre solo il 50%. Si finisce così per tutelare la ...Il Ministro Lollobrigida risponde con un secco no ai mangimi ed alimenti sintetici. Previste sanzioni per chi li mette in commercio ...