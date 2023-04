Alex Marquez conquista la Pole nel GP d’Argentina, MotoGP (Di sabato 1 aprile 2023) Alex Marquez conquista una tesa Pole position all’esordio in MotoGP sul bagnato di Termas de Rio Hondo in Argentina e sarà affiancato in prima fila dagli altri eroi delle gomme slick Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sia per la Sprint di sabato (che partirà alle ore 20.00) che per la gara di domenica. Gli ultimi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bagnaia vince a Portimao con Ducati: a podio anche Vinales e Bezzecchi GP Spagna MotoGP: Bagnaia su Ducati in Pole position avanti a Quartararo e Espargaro GP Spagna MotoGP: Bagnaia vince in volata su Quartararo una gara sul filo dei millesimi GP Catalunya MotoGP: Espargaro su Aprilia in ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 1 aprile 2023)una tesaposition all’esordio insul bagnato di Termas de Rio Hondo in Argentina e sarà affiancato in prima fila dagli altri eroi delle gomme slick Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sia per la Sprint di sabato (che partirà alle ore 20.00) che per la gara di domenica. Gli ultimi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bagnaia vince a Portimao con Ducati: a podio anche Vinales e Bezzecchi GP Spagna: Bagnaia su Ducati inposition avanti a Quartararo e Espargaro GP Spagna: Bagnaia vince in volata su Quartararo una gara sul filo dei millesimi GP Catalunya: Espargaro su Aprilia in ...

