Al via «Agri travel»: punta a superare il record del 2019 (Di sabato 1 aprile 2023) IN FIERA. Il salone internazionale del turismo slow, active, outdoor e sostenibile organizzato da Promoberg è aperto gratuitamente al pubblico fino a domenica 2 aprile. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 aprile 2023) IN FIERA. Il salone internazionale del turismo slow, active, outdoor e sostenibile organizzato da Promoberg è aperto gratuitamente al pubblico fino a domenica 2 aprile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Il salone internazionale del turismo slow, active, outdoor e sostenibile organizzato da Promoberg è aperto gratuita… - Gazzettadmilano : Taglio del nastro su 2 ruote venerdì alle 15 alla Fiera di Bergamo, in occasione dell’apertura al pubblico di Agri… - BUONGIORNOnline : <<Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei Territori: al via l’8^ edizione>> #AgriESlowTravelExpo #FieraDeiTerritori… - ravisivan : SBI PO+FED BK+AGRI INSCE+FCI --IMPORTANT PERSONS - GOV.+MINISTERS ETC. - CorriereLucano : Aliandro “Completamento nuovi padiglioni ospedale Villa d’Agri” -