Aggressione in campo: tira un pugno all'arbitro (Di sabato 1 aprile 2023) Episodio vergognoso durante una partita di calcio. E' accaduto in Sicilia: al termine della gara di terza categoria tra Terrasini e Città ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Episodio vergognoso durante una partita di calcio. E' accaduto in Sicilia: al termine della gara di terza categoria tra Terrasini e Città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Ancora un’aggressione nei campi di calcio dilettantistici ai danni di un arbitro, a cui è stato rotto il naso in se… - PalermoToday : Ancora un'aggressione in campo, arbitro quindicenne colpito con un pugno da un giocatore di 30 anni… - wltv6 : Ancora un'aggressione nei campi di calcio dilettantistici ai danni di un arbitro, a cui è stato rotto il naso in se… - QdSit : Aggressione a sfondo razziale, dagli insulti alla rissa in campo: 7 denunciati - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Arbitro aggredito in campo squalificato sino a giugno 2026. Pugno duro del giudice sportivo dopo l’aggressione al direttore… -