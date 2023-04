Aerei e treni | i super rincari di Pasqua

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Pasqua, super rincari per i biglietti di aerei e treni: 369 euro per il volo Roma-Catania - Eib63 : RT @sole24ore: ?? Chi deciderà di andare all'estero dovrà fare i conti con pesanti rincari dei biglietti. Maldive proibitive: il volo di sol… - Miti_Vigliero : Vacanze di Pasqua, super rincari per i biglietti di aerei e treni: 369 euro per il volo Roma-Catania - palomaestafador : @AndreaGiuricin Bella questa liberalizzazione, prezzi alle stelle (a meno che non prendi il treno delle 5 di mattin… - VendutoCorrotto : RT @Corriere: Pasqua, super rincari per i biglietti di aerei e treni: 369 euro per il volo Roma-Catania -

In occasione della Pasqua milioni di italiani, tra studenti e lavoratori, si sposteranno lungo la penisola per trascorrere le festività in famiglia. Di questi molti utilizzeranno, ma dovranno sostenere costi non indifferenti per i biglietti, al pari di chi deciderà di trascorrere le vacanze all'estero. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio per ...Di questi molti utilizzeranno, ma dovranno sostenere costi non indifferenti per i biglietti, al pari di chi deciderà di trascorrere le vacanze all'estero. Lo afferma Assoutenti, che ha ...In occasione della Pasqua milioni di italiani, tra studenti e lavoratori, si sposteranno lungo la penisola per trascorrere le festività in famiglia. Di questi molti utilizzeranno, ma dovranno sostenere costi non indifferenti per i biglietti, al pari di chi deciderà di trascorrere le vacanze all'estero. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio per ...

Vacanze impossibili: schizzano i prezzi per aerei e treni. Quanto ... Open

Aumenti fino al 71,5% sul prezzo dei biglietti aerei per volare a Pasqua, non va meglio per chi viaggia in treno: ecco quanto dovranno sborsare i consumatori ...StampaMilioni di italiani, tra studenti e lavoratori, in occasione delle festività di Pasqua, si sposteranno lungo la penisola per trascorrere le festività in famiglia. Di questi molti utilizzeranno t ...