Addolorata e San Modesto insieme nella processione della Via Crucis (FOTO) (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parrocchie della Santissima Addolorata e di San Modesto camminano insieme sui passi di Gesù Crocifisso. Nell'ultimo venerdì di quaresima, che precede l'inizio della Settimana Santa, le due comunità parrocchiali del Rione Libertà si sono unite nella processione della Via Crucis. Un'iniziativa fortemente voluta dai due parroci Don Gaetano Ilenge Kilumba Papa e Don Leonardo Lepore unitamente ai vicari della parrocchia della Santissima Addolorata Don Daniele Ciullo e Don Amedeo Varricchio. La Via Crucis ha avuto inizio dal sagrato della Chiesa di San Modesto per poi sondarsi lungo la spina verde che ...

