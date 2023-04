Nel 2022 leinviate sui telefonini degli assistiti dai loro medici sono salite a oltre 24 milioni (24.042.485), con una media giornaliera, sempre festivi esclusi, di più di 95 mila(...a impasti,, forno e fornelli. In un futuro, non troppo lontano, le torte potrebbero essere realizzate in una cucina digitale, con una stampante laser in 3D . È un metodo più sostenibile, ..."Non saremo più tenuti a stampare le" conferma anche Andrea Stimamiglio , segretario regionale FIMMG della Liguria " e soprattutto il paziente non corre il rischio di smarrirle, di ...

Addio le ricette mediche, scompaiono anche quelle bianche. Si parte in Liguria Tiscali Notizie

La prescrizioni del nostro medico, solitamente scritte con una grafia pessima, saranno un lontano ricordo come la macchina da scrivere o il fax Ricordate la macchina da scrivere, il fax, il biglietto ...Si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Ccn ’A spasso per la costa’ presieduto da Giusy Giusti "Bisogna migliorare su ogni aspetto e vogliamo confrontarci con la prossima giunta e coi balneari ...