“Addestrato per…”. Come è stata beccata la spia russa (Di sabato 1 aprile 2023) spia russa addestrata per quasi un decennio per diventare “brasiliana” Victor Muller Ferreira era stato accettato alla Johns Hopkins University di Washington nel 2018. Ma Ferreira non era uno studente brasiliano, ma un operatore di intelligence russo nato a Kaliningrad. Il suo vero nome è Sergei Cherkasov, e ha trascorso quasi un decennio a costruire il personaggio di Ferreira, secondo le autorità e i documenti giudiziari Usa. La sua “squadra” era una ristretta cerchia di agenti russi contrattati per mantenere la spia sotto copertura nella capitale americana, posizionata per forgiare connessioni in qualsiasi settore dell’establishment della sicurezza degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato alla Cia. Usando l’accesso che ha ottenuto a Washington, Cherkasov ha prodotto rapporti ai suoi capi presso il servizio di intelligence ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 aprile 2023)addestrata per quasi un decennio per diventare “brasiliana” Victor Muller Ferreira era stato accettato alla Johns Hopkins University di Washington nel 2018. Ma Ferreira non era uno studente brasiliano, ma un operatore di intelligence russo nato a Kaliningrad. Il suo vero nome è Sergei Cherkasov, e ha trascorso quasi un decennio a costruire il personaggio di Ferreira, secondo le autorità e i documenti giudiziari Usa. La sua “squadra” era una ristretta cerchia di agenti russi contrattati per mantenere lasotto copertura nella capitale americana, posizionata per forgiare connessioni in qualsiasi settore dell’establishment della sicurezza degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato alla Cia. Usando l’accesso che ha ottenuto a Washington, Cherkasov ha prodotto rapporti ai suoi capi presso il servizio di intelligence ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gstarwind : @ontherailaway Non so quale sia il dataset su cui sia stato addestrato GPT3, che comunque come modello esiste da an… - Fabopolis : RT @LuigiLaurii: @signorina37H Non chiarisce nulla. OpenAI ha ormai addestrato la sua AI su banche dati che coprono decine di anni, impossi… - LuigiLaurii : @signorina37H Non chiarisce nulla. OpenAI ha ormai addestrato la sua AI su banche dati che coprono decine di anni,… - ontherailaway : @brunotrebbi @CellinoLuigi Vabbè per Luigi non è importante come siano gestiti i dati personali. Io dico una cosa:… - carlotorniai : @prevenzione @GPDP_IT @OpenAI Tutto giusto: ma perché il garante non blocca pure Google Bard - tanto per citarne un… -

Taglio del nastro al nuovo distaccamento della Protezione civile Il nuovo distaccamento sarà dedicato in particolare alla protezione dal rischio idrogeologico, con personale del Nucleo Sommozzatori addestrato anche alla pulizia dei fondali e per operare con il ... Inchiesta Dda di Milano: Ndrangheta nella Sanità, 'prostituta in cambio di avvio trattative' - Milano Post ... ossia Josef Amini, avrebbe anche avuto 'documentazione fotografica dell'incontro da utilizzare per ... grazie ad un cash dog, ossia ad un cane addestrato, ed è stata trovata anche una lettera di ... INDOPACIFICO. Pechino potenza Neocoloniale ...ha dichiarato che il suo paese stava rescindendo un accordo in base al quale la Cina ha addestrato ... L'Australia ha firmato un accordo di sicurezza con Vanuatu per evitare che la Cina possa fare lo ... Il nuovo distaccamento sarà dedicato in particolare alla protezione dal rischio idrogeologico, con personale del Nucleo Sommozzatorianche alla pulizia dei fondali eoperare con il ...... ossia Josef Amini, avrebbe anche avuto 'documentazione fotografica dell'incontro da utilizzare... grazie ad un cash dog, ossia ad un cane, ed è stata trovata anche una lettera di ......ha dichiarato che il suo paese stava rescindendo un accordo in base al quale la Cina ha... L'Australia ha firmato un accordo di sicurezza con Vanuatuevitare che la Cina possa fare lo ... “Raccolta illecita dei dati personali per ‘addestrare’ l’intelligenza… Il Fatto Quotidiano