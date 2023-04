Accende un fuoco davanti alla chiesa del Gesù: danneggiata l'antica scalinata (Di sabato 1 aprile 2023) Ha dato fuoco a un mucchietto di rifiuti sulla scalinata della chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, danneggiando gli antichi scalini di marmo e una porzione della parete. Protagonista della vicenda è un senza fissa dimora che... Leggi su europa.today (Di sabato 1 aprile 2023) Ha datoa un mucchietto di rifiuti sulladelladel, nel centro storico di Roma, danneggiando gli antichi scalini di marmo e una porzione della parete. Protagonista della vicenda è un senza fissa dimora che...

