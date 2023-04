Accadde oggi | 1° aprile | da Zaccheroni a Fabris

(Di sabato 1 aprile 2023) 1°: daQuando lui arrivò a Milanello, nell’estate di venticinque anni fa, una bandiera rossonera come Billy Costacurta affermò che quello era un Milan da quarto/quinto posto. Ma lui riuscì a far sorridere anche i giocatori scontenti e quei tifosi reduci da due campionati consecutivi conclusi a metà classifica, con la ferita della finale di Coppa Italia ancora aperta. Il 1°nasce Alberto, che prima di vincere lo scudetto sulla panchina dei ‘Casciavit’ nel 1999 aveva vinto tre campionati di Interregionale e uno di C2, Centrando una promozione in B con il Venezia e senza dimenticare i piazzamenti Uefa con l’Udinese e le vittorie da ct del Giappone. Fra circa due mesi inizierà un percorso riabilitativo dopo la brutta caduta del 10 febbraio che aveva reso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 6000sardine : Prima la distorsione di ciò che accadde alle fosse Ardeatine, oggi la negazione dell'esistenza dei nazisti in Via R… - spidermac : Accadde oggi: 1° aprile 1976, nasce Apple - pussettogol : Accadde oggi: 1° aprile - 22 giugno 1945 Considerata una delle più cruente della Seconda Guerra Mondiale, la battag… - terranostranews : Accadde oggi. 1 aprile 1945. Seconda guerra mondiale: battaglia di Okinawa, le truppe statunitensi sbarcano su Okin… - Accadde_Oggi : 1795 - A Parigi grande insurrezione montagnarda del 12 germinale contro la Convenzione termidoriana #AccaddeOggi -

...contro il progetto di costruire uno scudo spaziale statunitense nella Repubblica Cecauna ...a livello globale sta accadendo la stessa cosa. E c'è bisogno che le persone si manifestino. ......NOW 1 mese Entertainment e Cinema a soli 3 Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA... (SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)in Aprile Idris Elba nella pellicola che ...1948: Nasce a St. James, in Giamaica, Jimmy Cliff, cantautore. Avanti TAGS 1 aprile , Beatles , Marvin Gaye La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...