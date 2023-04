Aaron Cenere, chi è il cantante di Amici 22: età, di dov’è, nome, fidanzata, inediti e Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) Torna, come ogni anno, l’appuntamento con Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. La scuola ha riaperto i battenti a settembre e sono stati davvero tanti, come sempre, gli allievi che si sono messi in gioco. Tra di loro anche il giovane cantante Aaron Cenere. Che ha deciso di lavorare con Rudy Zerbi, lui che era stato scelto anche da Arisa. E che, giorno dopo giorno, ha dimostrato agli altri, ma soprattutto a se stesso, di avere davvero talento. Dopo sfide, continue gare, Aaron ha ottenuto la maglia del Serale ed è pronto a meravigliare tutti con la sua voce unica. I primi passi di Aaron Cenere nel mondo della musica Aaron Cenere è un giovanissimo cantante, ha 17 anni: è stato scelto sia da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Torna, come ogni anno, l’appuntamento con, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. La scuola ha riaperto i battenti a settembre e sono stati davvero tanti, come sempre, gli allievi che si sono messi in gioco. Tra di loro anche il giovane. Che ha deciso di lavorare con Rudy Zerbi, lui che era stato scelto anche da Arisa. E che, giorno dopo giorno, ha dimostrato agli altri, ma soprattutto a se stesso, di avere davvero talento. Dopo sfide, continue gare,ha ottenuto la maglia del Serale ed è pronto a meravigliare tutti con la sua voce unica. I primi passi dinel mondo della musicaè un giovanissimo, ha 17 anni: è stato scelto sia da ...

