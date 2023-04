A Villa Adriana un sabato con la passeggiata archeologica (Di sabato 1 aprile 2023) Si è tenuta a Villa Adriana, nell’ambito della manifestazione Tivolio, dedicata dalle VILLÆ alla millenaria cultura dell’olio, una passeggiata archeologica organizzata da UNAPROL in collaborazione con COLDIRETTI LAZIO e COOPCULTURE. Conversando di attività produttive e paesaggio in età romana, il percorso si è snodato attraverso gli scorci più rappresentativi di Villa Adriana e ed è culminato in una degustazione dei pregiati OLEA HADRIANI, a marchio IGP, a cura di EVOSCHOOL. Le VILLÆ hanno ottenuto il marchio IGP-Olio di Roma nell’ambito di un progetto di valorizzazione avviato in partnership con UNAPROL e Coldiretti Lazio, con le attività operative di Op Latium. Gli ulivi di Villa Adriana rappresentano un vero e proprio monumento verde dall’aspetto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 aprile 2023) Si è tenuta a, nell’ambito della manifestazione Tivolio, dedicata dalle VILLÆ alla millenaria cultura dell’olio, unaorganizzata da UNAPROL in collaborazione con COLDIRETTI LAZIO e COOPCULTURE. Conversando di attività produttive e paesaggio in età romana, il percorso si è snodato attraverso gli scorci più rappresentativi die ed è culminato in una degustazione dei pregiati OLEA HADRIANI, a marchio IGP, a cura di EVOSCHOOL. Le VILLÆ hanno ottenuto il marchio IGP-Olio di Roma nell’ambito di un progetto di valorizzazione avviato in partnership con UNAPROL e Coldiretti Lazio, con le attività operative di Op Latium. Gli ulivi dirappresentano un vero e proprio monumento verde dall’aspetto ...

