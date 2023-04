A Torino la prima pizzeria antispreco Il titolare | Diamo un sacchetto per portare a casa i cornicioni della pizza avanzati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Peccato che nelle carte di Torino ci siano le deposizioni dei giocatori che affermano di aver firmato le scritture… - tuttosport : ?? LA JUVE AGLI JUVENTINI ??? La prima pagina di venerdì 31 marzo ?? Parliamo di: Juventus, Torino, Sinner, Barcellon… - GiorgiaMeloni : «È stato come nascere di nuovo»: così un uomo di 83 anni, affetto da totale cecità, è tornato parzialmente a vedere… - BayerItalia : #Torino si colora di verde per #Coltivato il Festival Internazionale dell’Agricoltura alla sua prima edizione. 3 gi… - Profilo3Marco : RT @tuttosport: ?? LA JUVE AGLI JUVENTINI ??? La prima pagina di venerdì 31 marzo ?? Parliamo di: Juventus, Torino, Sinner, Barcellona, MotoG… -

...e successivamente prendendosi lo scalpo del Milan alla Dacia Arena (3 - 1) nell'ultimo match... che dopo il doppio successo con Sampdoria e Inter, ha raccolto solo due punti con, Lazio e ...Per laconsegna, infatti, i fattorini venivano inviati a consegnare la merce in una zona dialquanto distante dal luogo in cui avrebbe dovuto essere scaricata la seconda ed ultima parte ...... anche la diffusione della sua conoscenza, a cominciare dalle sue peculiarità,fra tutte la ... sostenuto da Coldiretti La Spezia, Regione Liguria e Cnr di. Bisogna sapere inoltre che il ...

A Torino la prima pizzeria antispreco. Il titolare: "Diamo un sacchetto per portare a casa i cornicioni della… la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nelle prime ore della mattina gli attivisti del comitato 'EsseNon' e del centro sociale Gabrio hanno occupato l'ex caserma La Marmora di Torino, in via Borsellino, nelle vicinanze dell'area dove dovre ...