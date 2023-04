A Pasqua 2023 arriva il “Cacio BUovo” con una sorpresa originale (Di sabato 1 aprile 2023) In occasione della Pasqua 2023 arriva un uovo di Pasqua particolare. Si tratta del Cacio BUovo, creato esclusivamente con latte di bufala che si sostituisce al tradizionale cioccolato. Una versione totalmente artigianale e allo stesso tempo originale con una sorpresa che lascia a bocca aperta i più golosi. Per dare alla Pasqua 2023 un aspetto curioso e originale Fattorie Garofalo ha pensato di realizzare un uovo di Pasqua molto particolare. Si tratta del Cacio BUovo fatto interamente da latte di bufala e di produzione totalmente artigianale. E se le tradizionali uova di cioccolata in tutte le loro varianti e le loro forme potevano ancora non sembrare ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 aprile 2023) In occasione dellaun uovo diparticolare. Si tratta del, creato esclusivamente con latte di bufala che si sostituisce al tradizionale cioccolato. Una versione totalmente artigianale e allo stesso tempocon unache lascia a bocca aperta i più golosi. Per dare allaun aspetto curioso eFattorie Garofalo ha pensato di realizzare un uovo dimolto particolare. Si tratta delfatto interamente da latte di bufala e di produzione totalmente artigianale. E se le tradizionali uova di cioccolata in tutte le loro varianti e le loro forme potevano ancora non sembrare ...

