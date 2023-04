A Energymed Napoli Federcostruzioni difende digitalizzazione e chiarezza

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 1 aprile 2023) Paola Marone: servono più bandi per avere trasparenza e concorrenza. Asia lancia la transizione ecologica con l’acquisto di 27 automezzi full electric. Hitachi Rail cerca anuovi talenti nel green da assumere Seconda giornata dipiena di visitatori, tra tecnici, innovatori, installatori e cittadini, tutti pronti a scoprire le nuove frontiere dell’energia industriale e domestica in un’Italia sempre più in lotta con i cambiamenti climatici. Circa 5.000 persone hanno dialogato all’interno dei due padiglioni della Mostra d’Oltremare di, negli oltre 100 stand tra le grandi imprese nazionali e le pmi innovative, ma anche nelle sale dei tanti convegni di oggi a partire dalla forte attualità di “dell’ambiente costruito: prospettive e criticità”, organizzato da Federcostruttori a ...