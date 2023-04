A che ora inizia Sinner-Medvedev: dove vedere in tv la finale di Miami. Canale in diretta, differita in chiaro (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner contro Daniil Medvedev: il sesto confronto, con i cinque precedenti vinti dal russo, stavolta varrà la finale del Masters 1000 di Miami. Per l’altoatesino è la seconda chance di portare a casa il torneo, dopo quella del 2021 che lo vide sbattere sul polacco Hubert Hurkacz. Non è un risultato che giunge inaspettato, per come sta evolvendo la stagione del numero 1 d’Italia, ma le quotazioni vengono notevolmente alzate dal modo in cui Carlos Alcaraz è stato sconfitto: lo spagnolo veniva dal successo di Indian Wells, ma l’azzurro è diventato il primo a sconfiggerlo su tutte e tre le superfici. Dall’altra parte della rete un uomo che di 1000 ne ha già vinti non meno di quattro. Cosa ha detto Carlos Alcaraz a Jannik Sinner dopo la sconfitta a Miami: un gesto da apprezzare Il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikcontro Daniil: il sesto confronto, con i cinque precedenti vinti dal russo, stavolta varrà ladel Masters 1000 di. Per l’altoatesino è la seconda chance di portare a casa il torneo, dopo quella del 2021 che lo vide sbattere sul polacco Hubert Hurkacz. Non è un risultato che giunge inaspettato, per come sta evolvendo la stagione del numero 1 d’Italia, ma le quotazioni vengono notevolmente alzate dal modo in cui Carlos Alcaraz è stato sconfitto: lo spagnolo veniva dal successo di Indian Wells, ma l’azzurro è diventato il primo a sconfiggerlo su tutte e tre le superfici. Dall’altra parte della rete un uomo che di 1000 ne ha già vinti non meno di quattro. Cosa ha detto Carlos Alcaraz a Jannikdopo la sconfitta a: un gesto da apprezzare Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : A pochi giorni dal #25aprile la seconda carica dello stato ribadisce e rilancia le falsità fasciste sulla Resistenz… - ZanAlessandro : Prima Meloni con il revisionismo sulle Fosse Ardeatine, ora La Russa colpevolizza i partigiani. C’è un tentativo di… - ZZiliani : Che ne dici #Chinè? S'è mossa #Genova per Audero, #Bologna per Orsolini, #Bergamo per Romero, #Cagliari per Cerri,… - summa57 : RT @Floridi: Il Garante della privacy ha bloccato ChatGPT e, aggiungo io, ora non si può più insegnare a usarlo in Italia (senza usare una… - IlNazionale : @jacopocoghe Tutti, ma tutti i cristiani che conosco sono favorevoli all’aborto. Come la mettiamo ora? Tu prendi l’… -