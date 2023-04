700 mila vittime brasiliane rendono doveroso definire il ruolo dell’amministrazione pubblica e del sistema giudiziario durante la pandemia di COVID-19. (Di sabato 1 aprile 2023) Tre anni dopo la prima morte per COVID-19 in Brasile, il Ministero della Salute ha annunciato che il Paese ha raggiunto martedì (28 marzo) la soglia dei 700.000 decessi, un anno e cinque mesi dopo aver registrato 600.000. Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato il giurista specializzato sulla legislazione sanitaria brasiliana, Arthur Bezerra de Souza Junior, che era responsabile della segreteria dell’amministrazione municipale della Comune di Penápolis-SP, durante la crisi della pandemia di COVID-19 (da gennaio 2020 a ottobre 2021). Emettendo anche diversi decreti affinchè la sua città natale potesse contenere la diffusione del virus, prestano cure mediche ai malati e simboleggiano i morti. Oggi, al di fuori del settore pubblico, continuano le riflessioni sulla questione della salute nella ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 1 aprile 2023) Tre anni dopo la prima morte per-19 in Brasile, il Ministero della Salute ha annunciato che il Paese ha raggiunto martedì (28 marzo) la soglia dei 700.000 decessi, un anno e cinque mesi dopo aver registrato 600.000. Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato il giurista specializzato sulla legislazione sanitaria brasiliana, Arthur Bezerra de Souza Junior, che era responsabile della segreteriamunicipale della Comune di Penápolis-SP,la crisi delladi-19 (da gennaio 2020 a ottobre 2021). Emettendo anche diversi decreti affinchè la sua città natale potesse contenere la diffusione del virus, prestano cure mediche ai malati e simboleggiano i morti. Oggi, al di fuori del settore pubblico, continuano le riflessioni sulla questione della salute nella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EgasSardegna : ? 700 mila euro per la nuova rete fognaria di #Magomadas. ?? Intervento di cui beneficerà tutto il territorio di Bo… - Cultur_e : RT @gruppoiren: I #greenjobs sono imprescindibili per costruire un futuro sostenibile e questo spiega la loro crescente domanda: nel 2021 s… - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: La #Liguria sarà la regina delle crociere anche nel 2023 ???? Secondo le previsioni di Risposte Turismo, i porti di #Genova… - OttoMorselli : RT @PicoPhD: @G23Mld Premiato a capo dell'ASL Romagna con 700 Mila euro annui, per aver obbedito a BP. Poi dicono che la mafia sia un inven… - MamolkcsMamol : RT @PicoPhD: @G23Mld Premiato a capo dell'ASL Romagna con 700 Mila euro annui, per aver obbedito a BP. Poi dicono che la mafia sia un inven… -