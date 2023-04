39 anni fa la morte di Marvin Gaye | ucciso dal padre a colpi di pistola | Memories

Leggi su optimagazine

(Di sabato 1 aprile 2023) Ladiè violenta. Duedidritti al petto, esplosi tra le mura che avrebbero dovuto proteggerlo proprio come il suo carnefice. Mentre il corpo diè sul pavimento esanime, di fronte a lui c’è un uomo con gli occhi accesi d’ira e una Smith & Wesson calibro 38 fumante. L’assassino si chiamaGay Senior, ed è suo. Quella calibro 38 è un regalo di Natale dello stessoJunior. In pochi secondi l’intera storia personale della voce soul di I Heard It Through The Grapevine diventa surreale e folle. Da tempo la vita di, che per licenza artistica ha aggiunto una e al suo cognome, è completamente a pezzi. Il fisco lo tallona, la cocaina ...