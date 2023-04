31 Marzo 2023 – Il Fondo Monetario distribuirà 15,6 miliardi a Kiev (Di sabato 1 aprile 2023) Dal programma Fmi arriveranno 15,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. Alcune migliaia di persone hanno manifestato a Sarajevo davanti alla sede dell’Alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt, del quale hanno chiesto le dimissioni. I dimostranti hanno contestato il ruolo e i poteri di cui dispone l’Alto rappresentante. Un potente tornado ha colpito la città di Little Rock, in Arkansas, distruggendo case e abbattendo alberi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato l’area. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che sono stati spiccati mandati di comparizione sono stati inviati a persone di primo piano in merito al processo Jeffrey Epstein. Avrebbero raggiunto Sergey Brin, co-fondatore di Google e membro del consiglio di amministrazione di Alphabet, società proprietaria della piattaforma; Thomas Pritzker, ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 1 aprile 2023) Dal programma Fmi arriveranno 15,6di dollari per l’Ucraina. Alcune migliaia di persone hanno manifestato a Sarajevo davanti alla sede dell’Alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt, del quale hanno chiesto le dimissioni. I dimostranti hanno contestato il ruolo e i poteri di cui dispone l’Alto rappresentante. Un potente tornado ha colpito la città di Little Rock, in Arkansas, distruggendo case e abbattendo alberi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato l’area. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che sono stati spiccati mandati di comparizione sono stati inviati a persone di primo piano in merito al processo Jeffrey Epstein. Avrebbero raggiunto Sergey Brin, co-fondatore di Google e membro del consiglio di amministrazione di Alphabet, società proprietaria della piattaforma; Thomas Pritzker, ...

