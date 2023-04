2035 - Salvini accusa: "L'Europa ci impone le elettriche, forse a Bruxelles troveranno valigie di soldi cinesi" (Di sabato 1 aprile 2023) Durante un comizio a Udine per le elezioni regionali, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato sul tema delle auto elettriche, sulle priorità italiane e sui rapporti con Bruxelles. E ha messo sul tavolo un carico da novanta ipotizzando perfino episodi sulla falsariga del cosiddetto Qatargate, come riportato dai siti de "La Repubblica" e "La Stampa". "Non mi stupirei di soldi cinesi". "L'Europa che vuole tutelare l'ambiente non può legarci mani e piedi ai cinesi", ha detto Salvini. "Perché l'Europa che vuole imporre le auto elettriche a tutti è una roba priva di senso, che fa licenziare in Italia e aiuta la Cina. E allora mi viene il dubbio che, siccome all'Europarlamento hanno ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 aprile 2023) Durante un comizio a Udine per le elezioni regionali, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteoè tornato sul tema delle auto, sulle priorità italiane e sui rapporti con. E ha messo sul tavolo un carico da novanta ipotizzando perfino episodi sulla falsariga del cosiddetto Qatargate, come riportato dai siti de "La Repubblica" e "La Stampa". "Non mi stupirei di". "L'che vuole tutelare l'ambiente non può legarci mani e piedi ai", ha detto. "Perché l'che vuole imporre le autoa tutti è una roba priva di senso, che fa licenziare in Italia e aiuta la Cina. E allora mi viene il dubbio che, siccome all'rlamento hanno ...

