2035 - La commissaria Ue all' Energia | Con l' Italia trattiamo sui biocarburanti

(Di sabato 1 aprile 2023) A quanto pare, la partita suida inserire tra le fonti di alimentazione autorizzate per le auto dopo ilnon è ancora chiusa. Ad aprire alla possibile trattativa con l', promotrice (finora delusa) di questa soluzione, è il commissario comunitario per l'Kadri Simson, intervistata da RaiNews 24: "Sì, isono un argomento che verrà trattato", ha detto la politica estone. "Noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto c'è ed è forte". Parole che sembravano impossibili fino a qualche giorno fa e una buona notizia per l', che sul tema deiaveva puntato forte fino all'ultimo salvo dover digerire l'esplicita apertura ai soli e-fuel (i carburanti sintetici) nel ...

Ieri il Consiglio Ue ha approvato il provvedimento sullo stop ai motori endotermici dal 2035, per la quale è stato decisivo l'inserimento della deroga agli e-fuel (sui quali permangono dubbi sull'impi ...Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delle Auto che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a ...