2035 - La commissaria Ue all' Energia | Con l' Italia trattiamo sui biocarburanti

(Di sabato 1 aprile 2023) A quanto pare, la partita suida inserire tra le fonti di alimentazione autorizzate per le auto dopo ilnon è ancora chiusa. Ad aprire alla possibile trattativa con l', promotrice (finora delusa) di questa soluzione, è il commissario comunitario per l'Kadri Simson, intervistata da RaiNews 24: "Sì, isono un argomento che verrà trattato", ha detto la politica estone. "Noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto c'è ed è forte". Parole che sembravano impossibili fino a qualche giorno fa e una buona notizia per l', che sul tema deiaveva puntato forte fino all'ultimo salvo dover digerire l'esplicita apertura ai soli e-fuel (i carburanti sintetici) nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bartolomeoferr6 : La commissaria Simson: “Il dibattito con i Paesi membri sullo stop nel 2035 proseguirà” - -

...vivere e funzionare anche dopo il, purché alimentati da e - fuel. Che cosa ne pensa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso Ha dichiarato: "Quanto affermato dalla...... oggi ribadische che quanto affermato dallaSimson evidenzia e rafforza la svolta ... annunciando che i motori endotermici non andranno in pensione nel, e l'Italia sarà in prima fila ...'LaSimson ha confermato ciò che il governo ha spiegato in questi giorni - ha affermato ... I motori endotermici non andranno in pensione nel, e l'Italia sarà in prima fila sia sul ...

2035, l'Europa apre alla trattativa anche sui biocarburanti - Quattroruote.it Quattroruote

Lo aveva detto il governo Meloni che, dopo l’apertura alla Germania per i carburanti sintetici, l’Europa avrebbe trattato anche per i biocarburanti italiani. L’apertura è arrivata ieri dalla commissar ...'Ora si apre il negoziato sugli atti tecnici', ha detto il vicepremier “Le parole della Commissaria Simson sui biocarburanti confermano, ancora una volta, la bontà della posizione del nostro governo e ...