Zuppa di Porro 31 marzo 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 31 marzo 2023)di. Gli italiani sono ladri e dunque ci vogliono i burocrati come Busia a stabilire le regole, per permettere ai burocrati come Busia di essere potenzialmente corrompibili. Vespa e Lottieri da leggere. Ops guardate una tabella sui bonus edilizi e vedrete che quello più evaso è quello inventato dal duplex gentiloni e franceschini: pezzo pons su Rep, anche se non lo cita. Rapito un giornalista americano a Mosca, ma siccome lo ha fato Putin si chiama arresto. Cala inflazione in europa, bollette in Italia. Ha ragione il foglio però sul tic di questo governo di volere amumentare pene su tutto come soluzione dei problemi: toc toc dove è finito Nordio. Ita verso Luft ma dopo Pasqua. Immigrati apre il Giornale e la Meloni la sua intv sul Piccolo. nastasi Siae contro Meta e non tik tok.. Oddio ritorna la Bonino, dove che le hanno arrestato il suo ...