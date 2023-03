Zonda di Lazza | arriva il banger dopo Cenere testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) Chi ascoltadisi metta (s)comodo: il rapper rompe gli schemila sofferenza dinella quale ha urlato tutta la sua rabbia e il suo disperato amore per sedersi in cattedra e fare una masterclass di stile e notorietà a tutti quelli che condividono la sua esperienza. Non ci sono cliché:sa parlare di se stesso senza mettersi sul podio, ma semplicemente fotografando ciò che vede allo specchio, ne definisce gli spigoli e ne scontorna i movimenti. Ecco, titolo che prende il nome da una supercar che non è il suo status symbol, bensì il suo modo di sfrecciare controvento.è quello che abbraccia la madre al teatro dell’Ariston, è quello che regala pacche amichevoli a Marco Mengoni quandosul podio della gara, ...