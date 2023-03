Zelensky a un anno dal ritiro dei russi da Bucha | ' Morti e torture | non perdoneremo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Un anno dalla liberazione di Bucha. Zelensky: 'Non perdoneremo mai'. Kiev: Kherson bombardata dai russi 64 vol… - ZPeppem : RT @globalistIT: - Cappellin_R : @scenarpolitici Dio Conte è arrivato Draghi: un anno e mezzo perso ! E la guerra e il viaggio in treno con Macron e Scholz da Zelensky…. - globalistIT : - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Un anno dalla liberazione di Bucha. Zelensky: 'Non perdoneremo mai'. Kiev: Kherson bombardata dai russi 64 vol… -

Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram oggi, a undal ritiro delle truppe russe da Bucha., undalla liberazione di Bucha "non dimenticheremo" "Bucha: 33 giorni di occupazione. Più di 1.400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 175 persone sono state trovate in fosse comuni e ...Il suo omologo, dal canto suo, necessita invece di dimostrare la "tenuta" delle forze ... Il lungodi guerra ha devastato il Paese. Per l'organizzazione umanitaria Save the Children, due ...

Zelensky a un anno dalla liberazione di Bucha, "quei mesi i peggiori" RaiNews

«Bucha: 33 giorni di occupazione. Più di 1400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 175 persone sono state trovate in fosse comuni e camere di tortura. 9000 crimini di guerra russi. 365 giorni da quando è ...Non perdoneremo mai 33 giorni di occupazione. Il presidente Zelensky: "Più di 1400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 1400 morti, tra cui 37 bambini. Non perdoneremo mai, puniremo ogni colpevole".