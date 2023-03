Zazzaroni: «Osimhen recupererà per l’andata di Champions contro il Milan» (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci sono pareri contrastanti sulle condizioni di Osimhen dopo l’annuncio del suo infortunio. Il Napoli ha infatti comunicato che l’attaccante ha subito una lesione distrattiva all’adduttore sinistro: “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”. Certamente salta il Milan in campionato, la Champions, sempre contro i rossoneri e in dubbio. Il club non ha ancora comunicato l’entità dell’infortunio, tuttavia c’è chi già prevede il suo rientro per l’andata di Champions. A farlo è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio 24 ha dichiarato: «Ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci sono pareri contrastanti sulle condizioni didopo l’annuncio del suo infortunio. Il Napoli ha infatti comunicato che l’attaccante ha subito una lesione distrattiva all’adduttore sinistro: “, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”. Certamente salta ilin campionato, la, semprei rossoneri e in dubbio. Il club non ha ancora comunicato l’entità dell’infortunio, tuttavia c’è chi già prevede il suo rientro perdi. A farlo è Ivan, direttore del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio 24 ha dichiarato: «Ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magicmikem_16 : RT @tutticonvocati: ???#Zazzaroni: 'Ho fatto le mie verifiche a #Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che #Osimhen recupererà sic… - napolista : Zazzaroni: «Osimhen recupererà per l’andata di Champions contro il Milan» Il direttore del CorSport a Radio 24: «H… - IlSatirico : RT @MilanNewsit: Zazzaroni: 'Mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l'andata di Champions contro il Milan' - MilanNewsit : Zazzaroni: 'Mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l'andata di Champions contro il Milan' - carmi_ne : RT @tutticonvocati: ???#Zazzaroni: 'Ho fatto le mie verifiche a #Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che #Osimhen recupererà sic… -