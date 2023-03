(Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandroè una delle rivelazioni di questo inizio 2023. Il calciatore nativo di Carpi è finito in prestito alla Sampdoria dal Napoli, con Bereszy?ski che invece ha fatto il percorso opposto. Grazie a Dejan Stankovic e al ruolo di quinto di centrocampo, ha dimostrato nuova linfa, tanto che a fine stagione tornerà a Napoli per giocarsi le sue chance per la prossima stagione. Forte dell’ottimo momento ha rilasciato una serie di dichiarazioni a TuttoMercatoWeb dove ha parlato anche del Napoli, soffermandosi sul duo–Osimhen e sul tecnico Luciano. AlessandroSampdoria IntervistaIl passaggio suè quello che incide di più, definito dall’esterno della Sampdoria come “Il numero uno nel preparare le partite“. Non mancano poi le parole ...

Duein avvio, ma Gabbiadini non punisce la dormita di Bonucci (uscito ammaccato: oggi i ... un tiro di Leris innesca il piattone di Augello (31') e la fuga in corsia diaziona l'...E anche stessi, con il black - out di 71 secondi che aveva permesso ai blucerchiati di ... Gabbiadini, e alle sue spalle piazza Djuricic e Leris, mentree Augello sono gli esterni a ...Sposta di conseguenzaa centrocampo e Leris cambia fetta di campo, caracollando sul ...al 21', quando Malagrida mulina il sinistro e il pallone sorvola di un soffio la trasversale. Il ...

Zanoli da brividi, cosa ha detto su Spalletti e sulla coppia Kvara-Osimhen! Spazio Napoli

Lunch macth da brividi per la 27esima giornata del campionato di Serie A, con la Sampdoria che ospita l’Hellas Verona in un autentico spareggio per non retrocedere. I blucerchiati, ultimi e distanti s ...