Yosonu – Flussi di coscienza creativa

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’improvvisazione incontra la struttura che a sua volta viene scomposta in fluido flusso rituale. Con questa premessa mi siedo a chiacchierare conaka Peppe Costa. Un paio di ore prima che inizi la sua performance al Baraccio di Catania. Le sue sono (s)composizioni al servizio di strumenti da lui creati o oggetti da lui riciclati. Gli chiedo se a parte la curiosità (appunto ehm…) di sapere più o meno cosa prova chi lo ascolta, cosa prova durante le sue esibizione: “Il flusso che investe la mia performance mi assorbe completamente, sono parte in causa di tutto quello che succede. Assorbo ed emano quello che l’istinto stimola“, afferma. Chi èè un drummer, un percussionista e maestro di percussione corporea, e con la messa in loop degli strumenti, accresciuta dalla voce e dai suoni che ...