WWE | WM 39 tocca i 130 mila biglietti venduti per le due serate | superata la scorsa edizione

(Di venerdì 31 marzo 2023) WrestleMania 39 sembra avere tutte le carte in regola per passare alla storia come unamemorabile. Le vendite deisono andate a gonfie vele, tanto che è stato già superato il record fatto registrare dall’dello scorso anno. Restano ancora disponibili qualche centinaio di, con la WWE che ha anche aggiunto ulteriori posti a sedere. Ad oggi i, complessivamente per entrambe le, sono 130.807. I numeri di WM 39 WrestleTix ha fornito un aggiornamento sul numero diper WM 39. È già stato superato il record dello scorso anno quando furono, per entrambe le, 130.166 ...

sottile ma dannatamente efficace per far pesare il suo status di regina incontrastata della divisione femminile della WWE "Penso che ci sia competizione, ma allo stesso tempo se una donna nel nostro ...