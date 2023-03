WWE | Terminata la costruzione dello stage di Wrestlemania Verrà rivelato oggi?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nella serata di ieri, come hanno riportato diversi siti di settore, la WWE ha terminato ladell’imponentedi39, registrando inoltre il “reveal” di quest’ultimo. E’ dunque probabile che, nella giornata die non ieri, come erroneamente si pensava, la federazione possa pubblicare sui propri social il video che mostrerà, a poco più di 24 ore dallo Showcase of Immortals, lodella due giorni di show. Il breve video, come già detto registrato ieri sera alla fine dei lavori di, sarà presentato da Carmella e Corey Graves e dovrebbe essere disponibile nel pomeriggio/serata italiana.