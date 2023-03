WWE | Svelata la notevole cifra pagata dal Porto Rico per ospitare Backlash

(Di venerdì 31 marzo 2023) Negli ultimi anni, la WWE ha fatto uno sforzo per portare un maggior numero di eventi live e premium live event in arene e stadi internazionali in tutto il mondo. Questa tendenza è iniziata quando la compagnia ha iniziato la sua partnership con l’Arabia Saudita nel 2018, luogo dove ora ospita due PLE ogni anno. Un milione e mezzo di ragioni Secondo fonti vicine alla situazione, la WWE sta ricevendo un’ingente somma di 1,5 milioni di dollari per portarea San Juan,, a maggio. Il compenso è stato versato dalla PuertoConvention Center District Authority (PRCDA) e dalla PuertoTourism Company.sarà il primo PLE/PPV che si terrà nel paese dopo New Year’s Revolution nel 2005. Altre tappe in arrivo? La WWE sta inoltre parlando con ...

WWE, Svelata la data di ritiro dal professional wrestling di Edge L ... World Wrestling

Brian Kendrick, in un'intervista rilasciata PWMania.com, ha parlato della sua carriera in WWE, di The Undertaker, ma anche su chi gli piacerebbe affrontare in futuro. L'avversario da sogno di Kendrick ...La notizia era ormai nell’aria ed ora è arrivata la conferma ufficiale: il match tra Bray Wyatt e Bobby Lashley non si farà. The Allmighty sarà infatti impegnato nella Andre The Giant Memorial Battle ...