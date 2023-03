WWE | Situazione spinosa per Sonya Deville | possibile che Carmella la sostituisca a Wrestlemania? La situazione

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Laintorno aè avvolta nel mistero. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell’esclusione, a sorpresa, didaper motivi non meglio specificati. I piani iniziali, infatti, prevedevano che lei e Chelsea Green prendessero parte alShowcase Match ma, come visto a Raw, ad affiancare la compagna di Matt Cardona, al secolo Zack Ryder, è stata proprio. Le due hanno sconfitto Candice LeRae e Mia Yim, qualificandosi all’incontro. Ma lanon è per nulla chiara. Un fan presente a Los Angeles, ha fatto notare allala sua assenza dal materiale promozionale di, compresi i poster in loco, come ...