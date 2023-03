WWE | Sembrerebbe essere ancora lontano il ritorno di Randy Orton

(Di venerdì 31 marzo 2023) I fan della WWE stanno aspettando con molto entusiasmo WrestleMania 39, ed ovviamente stanno già da tempo circolando molti rumor riguardo a possibili apparizioni a sorpresa nel Granddaddy of Them All. Ovviamente tra molti altri vi è un nome in particolare in circolazione, ovvero quello di, il quale è stato anche avvistato recentemente a Los Angeles per la settimana di WrestleMania.al momento si trovafuori dalle competizioni a causa di un infortunio alla schiena e, mentre in molti hanno speculato sul suo possibile ed imminente, Dave Meltzer ha dato un piccolo aggiornamento riguardo lo stato fisico dial momento. “Solo un aggiornamento su. Non aspettatevi di vederlo competere a breve ed è ...

Sembra proprio che WrestleMania 39 abbia ancora tantissimi assi nella manica da giocarsi per lasciare senza fiato tutto il WWE Universe. Ma siamo sicuri che se la theme song di questa Superstar che ...Ecco le sue parole ospite di The Ringer Wrestling Show: “Sono in WWE da quasi 10 anni e in questo momento mi sembra che sia il momento più interessante da quando sono in questa azienda.” The Shield Of ...