WWE: Sembra oramai imminente il ritorno di Shinsuke Nakamura (Di venerdì 31 marzo 2023) Mancano poche ore all’inizio di WrestleMania e la parata di stelle alla quale assisteremo sarà quelle delle grandi occasioni. Anche se mancheranno all’appello diverse superstar, una di esse il nipponico Shinsuke Nakamura che sarebbe sempre piu’ vicino al rientro. La situazione Per il nipponico non c’è stato alcun inortunio a fermarlo, solamente una scelta di booking. Nakamura sarebbe pronto a rientrare subito dopo lo show di Los Angeles e fermare cosi il lungo digiuno dal ring. Difatti l’ultimo match risale all’incontro in NOAH contro The Great Muta di inizio anno. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 marzo 2023) Mancano poche ore all’inizio di WrestleMania e la parata di stelle alla quale assisteremo sarà quelle delle grandi occasioni. Anche se mancheranno all’appello diverse superstar, una di esse il nipponicoche sarebbe sempre piu’ vicino al rientro. La situazione Per il nipponico non c’è stato alcun inortunio a fermarlo, solamente una scelta di booking.sarebbe pronto a rientrare subito dopo lo show di Los Angeles e fermare cosi il lungo digiuno dal ring. Difatti l’ultimo match risale all’incontro in NOAH contro The Great Muta di inizio anno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Sembra oramai imminente il ritorno di Shinsuke Nakamura - gioda89 : RT @donnetralecorde: Sembra che i potenziali acquirenti della WWE siano interessati a riportare Stephanie McMahon nella compagnia per motiv… - donnetralecorde : Sembra che i potenziali acquirenti della WWE siano interessati a riportare Stephanie McMahon nella compagnia per mo… - D_Minuti : Sembra banale, ma il lavoro degli ultimi mesi in cui la WWE sta provando a (ri)ottenere legittimità anche dai media… - w4fanatik : Secondo alcuni rumors, sembra che la WWE stia preparando una super entrata per Cody con numerosi pyro ???? #cody… -

WWE 2K23 - Recensione - Davvero più forte La modalità MyRise mette al centro la nostra ascesa sui ring della WWE nei panni di una nuova ... Anche il doppiaggio sembra migliorato, nonostante molte performance ancora decisamente sottotono. ... WWE 2K23 presenta una action figure giocabile di John Cena Oltre a Cena che appare come se stesso, sembra che attraverso la modalità MyFaction in WWE 2K23, puoi anche sbloccare una versione action figure a grandezza naturale di Cena. Nella clip qui sotto, è ... WWE 2K23 rivela i piani DLC per 25 nuove superstar 0 WWE 2K23 sembra arrivare a marzo NEWS. Scritto da Ben Lyons 16 Gennaio 2023 alle 13:36 E si dice che sarà rivelato alla fine di questo mese. La modalità MyRise mette al centro la nostra ascesa sui ring dellanei panni di una nuova ... Anche il doppiaggiomigliorato, nonostante molte performance ancora decisamente sottotono. ...Oltre a Cena che appare come se stesso,che attraverso la modalità MyFaction in2K23, puoi anche sbloccare una versione action figure a grandezza naturale di Cena. Nella clip qui sotto, è ...2K23arrivare a marzo NEWS. Scritto da Ben Lyons 16 Gennaio 2023 alle 13:36 E si dice che sarà rivelato alla fine di questo mese. WWE: L’Hurt Business si riunirà a WrestleMania Zona Wrestling WWE: L’assenza di Bray Wyatt potrebbe accelerare il ritorno di una stable Tutti ci ricordiamo i tempi in cui la stable “Hurt Business” dominava nel main roster della WWE. Era solo il 2022, ma sembra sia passata un’eternità. Il gruppo era comporto da MVP, Bobby Lashley, ... WWE: L’Hurt Business si riunirà a WrestleMania L’Hurt Business dominava il main roster della WWE, ma il 2022 sembra ormai lontano. La fazione era composta da MVP, Bobby Lashley, Cedric Alexander e Shelton Benjamin, e sembra che la storia di questa ... Tutti ci ricordiamo i tempi in cui la stable “Hurt Business” dominava nel main roster della WWE. Era solo il 2022, ma sembra sia passata un’eternità. Il gruppo era comporto da MVP, Bobby Lashley, ...L’Hurt Business dominava il main roster della WWE, ma il 2022 sembra ormai lontano. La fazione era composta da MVP, Bobby Lashley, Cedric Alexander e Shelton Benjamin, e sembra che la storia di questa ...