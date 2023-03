Wta Miami 2023 | Kvitova torna in una finale 1000 | superata in due set Cirstea

(Di venerdì 31 marzo 2023) Petraper la prima volta in carriera è innel WTAdie riesce nell’intento dopo aver sconfitto 7-5 6-4 in semiSorana. Un match che si è sostanzialmente deciso nel primo parziale, nel quale la tennista romena ha tremato fin troppo quando era giunto il momento di aggiudicarselo. Avanti 5-2 e 0-30 sul servizio dell’avversaria,non è riuscita nel secondo break, ma soprattutto sul 5-3 e servizio a suo favore non ha sfruttato un 40-15 e due set point consecutivi, finendo per cedere la battuta. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Un lungo blackout durato sette games che ha portatodall’essere sotto 2-5 al ritrovarsi avanti 7-5 2-0. Alla due volte vincitrice di Wimbledon bastava quindi ...

Interviste Tennis Elena Rybakina ha raggiunto la seconda finale consecutiva in un torneo1000 a. La tennista kazaka non rappresenta più una sorpresa: le prestazione e i risultati conseguiti negli ultimi mesi descrivono una giocatrice in grande forma e consapevole dei propri ...Contro Cirstea o Kvitova (in campo stasera non prima delle 21 italiane), infatti, sarà lei , che è diventata la sesta donna a raggiungere l'ultimo atto a Melbourne, Indian Wells enello stesso ...(STATI UNITI) " Come a Indian Wells, sarà Carlos Alcaraz a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard ...

Combined Miami – Semifinali – hard Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm) 1. [4] Daniil Medvedev vs [14] Karen Khachanov Il match deve ancora iniziare 2. [15] Petra Kvitova vs Sorana ...